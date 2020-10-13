صور.. وزيرة الهجرة مع شباب الدارسين في الخارج: "تراثنا هويتنا"

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن تراثنا هو هويتنا، مؤكدة للشباب الدارسين في الخارج، أثناء جولتها معهم في معرض تراثنا، أن هذا المعرض يعبر عن تراثنا وعادتنا المصرية.

وأشارت السفيرة نبيلة مكرم، علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إلى أنه "كان مهم لأولادنا من شباب الدارسين في الخارج، زيارة معرض تراثنا؛ ليروا المنتجابت المصرية، ويشتروا ويروجوا لها، ويشجعوا العارضين هناك من كل أنحاء الجمهورية".

وأضافت السفيرة: "كام بيت اتفتح من ورا المعرض؟، كام واحد وواحدة شعروا ان بلدهم بتديهم الفرصة يقدموا حرفتهم تحت سقف واحد، كام واحد حلمه اتحقق".

وهنأت نبيلة مكرم، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على نجاح المعرض، والإقبال التي رأته أمس، أثناء جولتها مع شباب الدارسين في الخارج، داعية الجميع لهذه لزيارة المفرحة.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن شباب مصر، لابد أن يضطلعوا بالمسئولية في الترويج خارجيا؛ لما شاهدوه من عظمة وجمال ينافس كبرى دول العالم، بما يؤكد أن مصر هي مهد الحضارة، وحاضنة الثقافات المختلفة، بما يفند أي شائعات مغلوطة تتداول.

جدير بالذكر، أن شباب الدارسين زاروا قصر عابدين، وأعربوا عن انبهارهم الشديد بما شاهدوه من عظمة وإبداع ودقة تصميماته وديكوراته الداخلية ومهارة الفنانين العالميين، الذين قاموا بتشييده خلال حقبة هامة من تاريخ مصر الحديث.

كما أشاد الشباب بالحالة الفنية التي ظهر بها القصر، والتي تشير إلى الأيدي الماهرة المصرية، التي قامت بترميم هذا الصرح، الذي أنشئ منذ أكثر من 150 عاما، وجهد رئاسة الجمهورية في الحفاظ على هذا الأثر المميز، وما يحتويه من نوادر الفن العالمي.

وأطلقت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، مبادرة "شباب الدارسين بالخارج"؛ لمساعدة وطنهم بتخصصات دراستهم، وتنظيم زيارات ميدانية لهم إلى المشروعات القومية والجامعات المصرية، لتعريفهم بما يحدث من طفرة في التعليم العالي بمصر، الذي يضاهي الجامعات بالخارج، ومعرفة ما يجري على أرضها من تنمية.