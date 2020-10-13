"الهجرة" تتابع واقعة الاعتداء على مصري بالأردن: كلفنا محامي للدفاع عنه

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اتصالا بالسفير شريف كامل سفير مصر في الأردن؛ للوقوف على أبعاد واقعة الاعتداء على مصري في المملكة، إثر تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو للاعتداء على مواطن مصري على يد مجموعة من الشباب هناك.

وأكدت وزيرة الهجرة، أنها تتابع عن كثب واقعة الاعتداء على مواطن مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية، إثر تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو الاعتداء، وهناك تعاون وتنسيق مع السلطات والجهات المعنية بالأردن لمتابعة سير التحقيقات الخاصة بالواقعة.

وأعربت وزيرة الهجرة عن شكرها للسفارة المصرية بالأردن على رد فعلها السريع في التعامل مع الواقعة والإلمام بكل تفاصيلها والتواصل مع المواطن، كما جرى على الفور تخصيص محام للدفاع عن حق المواطن المصري في هذه الواقعة، بما يضمن حقه القانوني الكامل.

من جانبه، قال السفير شريف كامل سفير مصر بالأردن، إن واقعة الإعتداء المشار إليها، وقعت في نهاية سبتمبر الماضي نتيجة خلاف سابق بين المواطن المصري وجاره الأردني، وتدخل أشقاء المواطن الأردني في هذا الخلاف.

وأكد أن السفارة المصرية في عمان تابعت الواقعة منذ اليوم الأول، وعلى تواصل مستمر مع المواطن المصري، وتم إبلاغ المحامى الذي كلفته السفارة بالدفاع عن حق المواطن المصري بكافة تفاصيل الواقعة لمتابعتها مع الجهات القضائية الأردنية.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لسحل مواطن مصري بالمملكة الأردنية الهاشمية على يد مجموعة من الشباب هناك، حيث ظهر بالفيديو ترصد تلك المجموعة بالشاب واقتحام المسكن الذي يقطن فيه.

وأظهر الفيديو، اعتداء تلك المجموعة على الشاب المصري بالضرب بالسيف والعصاء، وسحله في الشارع، دون أن يتدخل أحد من أجل إنقاذه، وتمزيق الجزء الأعلى من ملابسه وسحله، فيما قام أحد الشباب بمسك طوبه وإلقائها على رأسه.