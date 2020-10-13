تفاصيل التقدم بطلب تحويل الأرض الزراعية إلى سكنية أو مبانٍ في القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة إعادة فتح باب استنزال الأراضي الزراعية "تالف الأطيان" من الحيز الزراعي بجميع أحياء القاهرة لمدة شهرين بدءًا من أول شهر أكتوبر الحالي وحتى الأول من شهر ديسمبر المقبل.

وتستعرض "الوطن" الخطوات والإجراءات المطلوبة بلجنة تالف الأطيان لتحويل الأرض الزراعية إلى أرض مباني أو أرض سكنية على النحو التالي:

إجراءات تقديم طلب استنزال الأرض الزراعية

- عقد الأرض محل الطلب.

- خريطة مساحية من 1 إلى 5000.

مع إمكانية استكمال باقي المستندات بعد فحص الطلب وهي:

- كشف تحديد مساحي من هيئة المساحة بموقع الأرض محل العقد المسجل.

- خريطة مساحية من 1 الى 2500 موقع عليها الأرض معتمدة من هيئة المساحة.

- كشف رسمي من الضرائب العقارية يفيد بأنّ الأرض من ضمن المكلفات التي تخضع لضريبة الأطيان الزراعية.

- شهادة تصرفات عقارية للأرض محل العقد.

وعلى راغبي التقدم التوجه إلى المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة القاهرة أو المراكز التكنولوجية بالأحياء بالأوراق المطلوبة، وذلك حتى يوم 1 ديسمبر المقبل.

ويمكنك الحصول على نموذج طلب الخدمة من هنـــــــــــا.

ويشمل القرار جميع قطع الأراضي الزراعية التي فقدت مقومات الزراعة أو أصبحت متخللات مبانٍ، الموجودة في مختلف أحياء نطاق المحافظة بالمناطق الأربع (الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية) للحد من ظاهرة البناء العشوائي في المحافظة.

وتعد المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن منصات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين على حدٍ سواء، وتتبع في سبيل تحقيق أهدافها وتقديم خدمات راقية للمواطنين أسلوبا متطورا يساهم في تغيير النظرة السلبية عن المحليات من خلال نظام موحد ومركزي ومميكن مرتبط بالإدارات المختلفة، ويتيح الإدارة اللامركزية لجميع مراكز الوحدات المحلية، عبر نظام "الشباك الواحد"، فضلًا عن ميكنة وتبسيط إجراءات الحصول على هذه الخدمات.

وكانت وزارة التخطيط طورت مؤخرًا نحو 225 مركز خدمة تكنولوجية في أنحاء الجمهورية، فضلًا عن افتتاح 15 مركزًا للخدمات التكنولوجية مؤخرًا بمحافظة القاهرة، حيث تقدم تلك المراكز نحو 118 خدمة أخرى، أبرزها إصدار رخصة العمل، ورخصة البناء، ودفع رسوم التفتيش، وفحص صلاحية الموقع، وإصدار شهادة بقرار من المحكمة، وقرار نقل ملكية وخلافه.