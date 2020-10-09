إزالة 852 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة وتطبيق القانون دون محاباة لأحد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ أكد المهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة أن مديريه الزراعة قامت بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وقوات الأمن بالشرقية بإزالة حالات تعدي في المهد علي الارض الزراعية بواقع 565 حالة تعدي واقعة علي مساحة 22 فدان و 9 قراريط و 9 أسهم بما يعادل 94 ألف و 38 مترا أرض زراعية وكذلك ازالة حالات تعدي واقعة علي مساحة 8 أفدنة و 15 قيراط و 5 أسهم بما يعادل 36 ألف و 260 مترا أرض زراعية بنطاق المحافظة وذلك في الفترة من 15 مارس 2020 وحتي 6 أكتوبر 2020.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات علي الأرض الزراعية حتي الآن بلغ 852 حالة تعدي علي مساحة 31 فدان و 14 قيراطاً بما يعادل 132 ألف و 650 مترا أرض زراعية, مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.