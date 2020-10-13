صور.. ظهور خاص لوالد محمد رمضان.. حافظ للقرآن وشخصية كتومة

أثار الفنان محمد رمضان جدلاً واسعاً بعد نشرة صورة بصحبة والده على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعلق قائلاً: أبويا الغالي يمكن اللي قدر يعمله هو بناء اتنين رجالة اسمهم محمود رمضان ومحمد رمضان .. للعلم بناء رجُل أصعب من بناء مدينة،️ أبويا الغالي ربنا يحفظه هو وأمي ويقدرني على سعادتهم ورضاهم دائماً أبدا".

وتعتبر تلك المرة الثانية التي ظهر فيها والده إعلاميا، ففي نوفمبر 2015، أجرى الإعلامي خيري رمضان حوارا مع الفنان محمد رمضان في منزله، ببرنامجه "ممكن" عبر شاشة CBC، وصاحب رمضان خلال الحلقة أفراد عائلته بالكامل، وفي التقرير التالي نوضح أبرز معلومات عن والد "رمضان".

- يومه منظم بصورة كبيرة يستيقظ مبكراً.

- يصحى قبل الفجر يصلي القيام، ثم يقرأ في الجرائد.

- كتوم في أحزانه، ويحافظ علي أهل بيته .

- مواظب علي قراءة القرآن بصورة منظمة، خاصة أنه حافظ القرآن بأكمله .

- يتميز بـ"الالتزام" الشديد ولا يشغل باله بأي شئ في العالم .

- كوميديان من الدرجة الأولي، نابعة من الفطرة.

- طموحه أن يشاهد أولاده في أفضل مكان بعد أن أدي فريضة الحج .

يذكر أن الفنان محمد رمضان استطاع أن يصل إلى أكثر من مليون مستمع شهريًا على المنصة العالمية سبوتيفاي.

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك" قائلًا: "الحمد لله إنجاز جديد أول فنان مصري يصل لأكثر من مليون مستمع شهرياً على المنصة العالمية سبوتيفاي".

وطرح رمضان مؤخرًا كليب أحدث أغنياته بعنوان "يا حبيبي"، والتي تعاون فيها مع المطرب العالمي ميتري جيمس، والذي حقق أكثر من 21 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، منذ طرحه الشهر الماضي، والأغنية من كلمات وألحان جيمس وفرغلي بلاكس، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب تم تصويره في دولة الإمارات العربية، من إخراج حسام الحسيني.