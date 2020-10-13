إصابات كورونا بروسيا تحطم الرقم القياسي اليومي بـ13 ألف حالة

سجلت روسيا 13 ألفا و868 إصابة جديدة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية، محطمة بذلك الرقم القياسي لمعدل الإصابات اليومي، ورفع إجمالي الحالات التراكمية إلى مليون و326 ألفا و178 حالة.

وأفاد مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا في البلاد، اليوم، في بيان أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت موسكو 13 ألفا و868 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في 83 إقليما، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليما إلى مليون و326 ألفا و178 حالة.

وكان للعاصمة الروسية موسكو، النصيب الأكبر في عدد الإصابات؛ إذ بلغ 4618 حالة، ثم منطقة بطرسبورج بعدد 557 حالة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار مقر العمليات، إلى تسجيل 244 وفاة بفيروس كورونا في روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و966 شخصا.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتشكيل لجنة مشتركة تابعة لمجلس الأمن القومي الروسي؛ للوقاية من العدوى المستجدة، وتعيين دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، رئيسا لها.

وأفاد المرسوم الرئاسي الروسي، اليوم، حسبما أوردت قناة "روسيا اليوم"، أن بوتين قرر تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات والهيئات تابعة لمجلس الأمن القومي الروسي؛ لإنشاء منظومة وقاية من العدوى المستجدة.

وأضاف المرسوم، أنه تقرر تعيين نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي رئيسا للجنة، ويشغل هذا المنصب حاليا دميتري ميدفيديف، وستضم اللجنة وزراء الصحة والتعليم والعلوم والصناعة والتجارة، ونواب وزيري الدفاع وحالات الطوارئ، ورئيس "أكاديمية العلوم الروسية، والوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية، والهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين"، وآخرين.