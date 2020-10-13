تشكيل الأمانة الفنية للساحل الشمالي الغربي برئاسة وزير الإسكان

علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شكل لجنة فنية، برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية المركز الوطني مقررا، ووزارة الدفاع، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الخدمات الحكومية وجهات الولاية المعنية.

"الوطن" تنشر تشكيل الأمانة الفنية للساحل الشمالي الغربي

وأضافت المصادر لـ"الوطن" أن اللجنة الفنية سيكون مهمتها الأولى تنفيذ التوجيهات التي تصدر من رئاسة مجلس الوزراء بخصوص الساحل الشمالي الغربي.

دور المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

وتشكيل أمانة فنية برئاسة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لتنفيذ الآتي:

1 - مراجعة حدود قطع الأراضي طبقا للعقود المبرمة "مسجلة أو تخصيص".

2- ما تم تنفيذه على الطبيعة، ومراجعة مساحات، نسب تنفيذ مخالفات بناء أو التعدي على حرم بحر أو أراضي الدولة، والتفاوض مع المستثمرين والملاك الظاهرين لتنفيذ القرارات والآليات التي سيتم اعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء بشأن التعامل مع أراضي الساحل الشمالي على مستوى كل قطعة، واقتراح القيم المالية المستحقة على المستثمرين والملاك "أقساط مستحقة وفوائدها – غرامات تأخير وفوائدها – مقابل تحسين – مقابل استخدام المرافق – مقابل استغلال شاطئ" على أن يتم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتقديم تقرير شهري لرئيس مجلس الوزراء للعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع بقيادات الدولة صباح اليوم الثلاثاء، لاستعراض المخطط الاستراتيجي لتطوير الساحل الشمالي الغربي، وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى الأهمية الاقتصادية والتنموية التي تحظى بها منطقة الساحل الشمالي الغربي التي تعد منطقة جذب للعديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يحقق أعلى عائد ومردود اقتصادي، لافتا إلى أنه من المقرر أن تشهد المنطقة إقامة تجمعات عمرانية، فضلاً عن مشروعات التنمية الزراعية والسياحية.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عقدا اجتماعا لمتابعة الخطوات اللازمة لبدء تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة رأس الحكمة الجديدة، بمحافظة مطروح، وذلك بحضور قيادات الوزارة والمحافظة.

وكان الوزير قد أوضح أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستكون علامة مميزة فى الساحل الشمالى الغربى، وسيتم تنفيذها على غرار مدينة العلمين الجديدة، وستضم أبراجا سكنية كأبراج العلمين الجديدة، من أجل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى يتمتع بها موقع المدينة.