هيئة المجتمعات العمرانية: نستعد لموسم الأمطار بإجراءات غير تقليدية

قال المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، إن هناك استعدادات كبيرة لمواجهة الأمطار والسيول خلال موسم الشتاء هذا العام، تشمل تطهير شبكات صرف الأمطار، ومراجعة مولدات الطاقة الموجودة في محطات رفع الصرف الصحي ودعمها.

وأضاف "طلعت"، في لقاء مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" مع الإعلامي رامي رضوان، أن هناك محور تدعيم أخرى يُجرى العمل عليها، مثل دعم شبكات الصرف الصحي لاستيعاب الأمطار الغزيرة، موضحًا أن مصر لم تكن تعتاد خلال عشرات السنين الماضية على الأمطار الغزيرة وإنما كانت متوسطة ولكن في السنوات الماضية أصبحت سيولًا، وليست لمدة ساعة أو اثنين ولكن لفترة طويلة، مشيرًا إلى زيادة أقطار مواسير الصرف الصحي، وعمل ازواج في خطوط شبكات الصرف لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المياه الخاصة بالأمطار.

وأشار إلى أن هناك طرق ومحاور غير تقليدية يتم العمل عليها مثل البيارات التي تعمل على استيعاب مياه الأمطار، وهناك طريقة أخرى تسمى الجزر الزراعية التي تعمل على استيعاب المياه، لافتًا إلى تجهيز تلك الجزيرة في مدينة العروبة في القاهرة الجديدة، والتي يمكن أن تستوعب أكثر من 30 ألف متر مكعب من مياه الأمطار.

وأردف أن هناك بعض الحدائق المصممة في القاهرة الجديدة من أجل استيعاب مياه الأمطار عليها فقط، "هناك منطقة رملية في الحدائق تستطيع شرب أكثر من 4 أو 5 آلاف متر في نفس اللحظة".