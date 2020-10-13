الأحفاد يدعمون "الجدة" في انتخابات النواب: انزل وشارك واختار "تيتا"

قام أحفاد النائبة مايسة عطوة، مرشحة مجلس النواب عن القائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع الجيزة الصعيد وشمال ووسط وجنوب الصعيد، برفع لافتات تحمل صورة "الجدة" لدعمها في الماراثون الانتخابي الذي سينطلق بعد أيام، وكذلك حث الناخبين على المشاركة في الانتخابات.

وقالت النائبة مايسة عطوة: "عندي 8 أحفاد منهم 3 بنات و5 أولاد، وجميعهم يدعمونني بشتى الطرق في الانتخابات خاصة البنات"، مضيفة لـ"الوطن"، أن الأسرة زرعت في البنات حب العمل العام.

وتابعت: "العيال بيعملوا فيديوهات علشان يدعموني وبيتسابقوا كمان عليها، لكن أقسم بالله أول مرة أشوف اللافتات اللي عليها صورتي، وفاجأوني بيها وهم بيقولوا للناس (انزل وشارك واختار تيتا)".

وأوضحت مايسة عطوة، أنها تعمل في العمل النقابي منذ 27 عامًا، مضيفة "أولادي داعمين لي في جولاتي الانتخابية، وبعد ما كبروا وتزوجوا أولادهم هم من تسلموا منهم الراية والدعم".

14 محافظة بالمرحلة الأولى تخوض الانتخابات و13 في الثانية

وتجرى عملية الانتخابات في المرحلة الأولى بدوائر 14 محافظة بالنظام الفردي، وهي الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر في الخارج، ويومي 23 و24 نوفمبر بالداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى في 13 محافظة، هي القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومي 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر في الداخل.