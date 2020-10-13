مقتل عضو حملة انتخابية يربك انتخابات النواب في أبوتيج

تشهد انتخابات مجلس النواب 2020 في بعض الدوائر بمحافظة أسيوط، معارك حامية، خاصة في الدائرة الرابعة، وتضم "أبوتيج وصدفا والغنايم"، وذلك بعد العثور على جثة عضو بإحدى الحملات الانتخابية مقتولاً، بمقر أحد المرشحين في الدائرة.

وتعددت الروايات حول أسباب الجريمة، حيث أرجعها البعض إلى الانتخابات، بينما ذكر آخرون أن القتل سببه جنائي، وأن الجريمة تمت على طريق "دوينة"، ثم تم نقل الجثة إلى مقر المرشح، حتى يعتقد البعض أنها بسبب المعركة الانتخابية.

وتلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطاراً من مأمور قسم شرطة أبو تيج، بوصول بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص مقتول بالمقر الانتخابي لأحد المرشحين بالمساكن البحرية، على طريق "أسيوط - سوهاج" بحري، بجوار مطعم "عباد الرحمن".

وعلى الفور، انتقل فريق من ضباط مباحث فرع الجنوب، ومباحث القسم إلى محل البلاغ، كما تم الدفع بسيارة إسعاف، وبالمعاينة والفحص، تبين مقتل شخص يُدعى "محسن فتحي علي"، 25 سنة، مقيم بقرية "دوينة"، إثر إصابته بتهتك في الرأس، وتم العثور على الجثة داخل شقة سكنية، مقر المرشح "محمد أبوزيد"، فردي مستقل، وتم نقل الجثة إلى مستشفى "الإيمان"، والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة.

ويكثف فريق مباحث قسم شرطة أبو تيج، برئاسة المقدم أحمد عاصم، من جهودهم لكشف غموض الواقعة، وقام المقدم أحمد حربي، وكيل فرع بحث الجنوب، بفحص كاميرات المراقبة في المحال الموجودة بالعمارة، التي بها مقر مرشح النواب، موقع العثور على الجثة، لتحديد هوية الجناة.

وتشهد الدوائر الانتخابية بمحافظة أسيوط منافسة شرسة بين المرشحين، حيث اشتعلت الأجواء في دائرة القوصية، والتى تشتهر بأنها "دائرة الأكابر"، ودخل الصراع على الفوز بمقعد في مجلس النواب، بين العائلات الكبيرة والوجوه الجديدة، في اتجاهات ومراحل متطورة، وصلت إلى قيام أحد المرشحين بعملية تربيطات وشراء الأصوات في بعض مناطق الدائرة.

ودشن عدد من النشطاء بمركز القوصية هاشتاج بعنوان "‏حتى_الذمم_بتسرقوها"، للدعوة لعدم انتخاب أب مرشح يشترب أصوات الناخبين، معتبرين ان المرشح الذي يقوم بمثل هذه الممارسات "يتاجر بفقر واحتياج الناخب"، وأنه "آخر شخص في الكون" يمكن ان يسعى لتحقيق مصالح المواطنين.