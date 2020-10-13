وزير الخارجية: نضع أطرا قانونية لتنفيذ التعاون بين مصر والأردن والعراق

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن القمم الماضية العراقية والأردنية والمصرية، صدر عنها توجيهات من القادة، لتحديد الأولويات، وتفعيل الآليات للتعاون المشترك، من خلال التنسيق القائم على مستوى وزراء الخارجية، مضيفا أن هناك أطرا قانونية تحكم العلاقات بين الدول الثلاث.

وشرح "شكري" خلال المؤتمر الصحفي مع نظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، آليات التعاون بين الدول الثلاث، والقمم التي تعقد وتجمع القادة، ثم التنسيق الذي يتم من خلال آلية وزراء الخارجية، والسكرتارية بالدولة المستضيفة للقمة، داخل وزرات الخارجية للتنسيق والمتابعة، مؤكدا: "اتفقنا على شيء، وسيتم تفعيله، وليس بالضرورة أن يكون له إطار قانوني في شكل وثيقة".

وأضاف وزير الخارجية، أنه جارٍ السعي لوضع الأطر القانونية، لتنفيذ التعاون بين الدول الثلاث، وهو ما سوف يفعل من خلال اللقاءات الوزارية على مستوى القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن هذا عمل سيتخذ قدراً من التدقيق، والوصول للتفاهم بين الدول الثلاث، "نأمل خلال الاجتماعات القادمة بلورة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم على أساسها بدء مراحل التنفيذ في أقرب فرصة ممكنة".