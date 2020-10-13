التأديب والخصم والعزل من العمل..العقوبة القانونية لمشاجرات الموظفين

قال جمال رمضان مأمون، المحامي، إن اعتداء الموظغفين على بعضهم بالضرب داخل مقر العمل يستوجب الإحالة إلي المحاكمة التأديبية، وحسب قانون الخدمة المدنية الجديد يستوجب هذا الفعل العزل من الوظيفة، وقد تقدر المحكمة الخصم من الراتب بمدة تتراوح من 15 إلي 30 يومًا، أو عقوبة اللوم فقط في حالة التصالح.

وأضاف مأمون ل" الوطن" أن إحداث إصابات ناتجة عن المشاجرة تعطي الحق للمصاب باللجوء إلى النيابة العامة و تحال الواقعة إلى المحكمة الجنائية، وحال الحكم لصالح طرف، من حقه أن يلجأ إلى التعويض إذا ثبتت التهمة.

وأشار إلي أن القانون حدد الجزاءات لشاغلي الوظائف القيادية، وتبدأ بالتنبيه، واللوم، والإحالة إلى المعاش، والفصل من الخدمة، وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه.

وأكد أن نص المادة رقم 18 لسنة 2016 من قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ، حددت العقوبات التي توقع علي الموظف ومنها الإنذار، والخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوما في السنة، والوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وتأجيل الترقية عند استحقاها لمدة لا تزيد عن سنتين، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، والخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية، والإحالة إلى المعاش، وأخيرا الفصل من الخدمة".

وكانت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، قررت استبعاد مدير الشئون المالية والإدارية وموجّهة مالية وإدارية إلى خارج إدارة الجمالية التعليمية مع مجازاتهما بخصم 3 أيام من راتبهما، بعد أن شهدت الإدارة التعليمية حادا بين موجهة مالية وإدارية ومدير الشئون القانونية، تطور إلى مشادة، تبادلا خلالها السب، ووصل الأمر إلى ضرب الموجهة زميلها بالحذاء، فاضطر الأخير إلى الرد بـ"الشلّوت".