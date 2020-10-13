"الداخلية" تهدي حقائب وأدوات مدرسية لـ450 من أبناء المسجونين والمفرج عنهم

وزعت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بقطاع الأمن الاجتماعي المساعدات العينية (حقائب – أدوات مدرسية) على أبناء أسر المسجونين والمفرج عنهم.

وعقب اتخاذ كل التدابير الإحترازية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد، جرى تقديم المساعدات لـ450 حالة عبارة عن 1000 حقيبة مدرسية.

وقدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، وذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع ، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة.