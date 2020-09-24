"الداخلية" تطلق المرحلة الرابعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد"

أطلقت وزارة الداخلية المرحلة الرابعة عشرة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية، اعتبارًا من يوم 17/9/2020 ولمدة شهر بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وجرى عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلي فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير جميع المتطلبات المدرسية (زي مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتجاوز 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية https://moi.gov.eg) لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة، والتي تكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات، بما يكفل سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا".

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية، انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

وتواصل مديريات الأمن، جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.