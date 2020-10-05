انطلاق مبادرة "كلنا واحد" لتوفير المتستلزمات المدرسية بجنوب سيناء

انطلقت مبادرة " كلنا واحد" بمحافظة جنوب سيناء، اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة تزامنًا مع بداية العام الدراسي الجديد.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن المبادرة وزعت حقائب أدوات مدرسية على عدد من أبناء المحافظة بالمدن والوديان، وأكد دعمه الكامل لمثل هذه المبادرات، التي تدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين بجنوب سيناء، وتساهم بشكل كبير في رفع العبء عن كاهل المواطنين بالمدن والوديان والتجمعات البدوية .

وأشار إلى أن المبادرة تساهم في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة في متناول الجميع، وتوفرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبي احتياجات المواطنين، وتكفل الحصول عليها دون تكدس بما يضمن سلامة المواطنين في ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.