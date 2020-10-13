وزير الخارجية الأردني: العراق حقق نصرًا كبيرًا على الإرهاب

قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إنه بالنسبة للعراق الشقيقة "فنحن نؤكد مرة أخري أنه يجب أن نحميها من تداعيات وتبعات أي خلافات إقليمية، من أجل حماية المنطقة من تبعات أي خطر يمكن أن يتعرض له العراق"، مشيرا إلى أن أمنها واستقرارها ركيزة لأمن واستقرار المنطقة.

وأضاف "الصفدي"، خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، أن العراق حقق نصرا وتضحيات كبيرة على الإرهاب، والآن المعركة هي إعادة إعمار وتكريث استقرار واستكمال لهذا النصر على العصابات الإرهابية، متابعا: "وبالتالي لابد أن نكون جميعا إلي جانب أشقائنا في العراق الشقيق، ودعم الجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية الكبيرة؛ من أجل إعادة البناء وتكريث أمنها واستقرارها، وحماية سيادة العراق وتحييدها عن أي أجندات وتداعيات إقليمية".

وأشار وزير الخارجية الأردني، إلى "أننا نلتقي برؤيا نريد أن ننفذ توجيهات قادتنا بتحقيق التكامل والتعاون العربي، الذي يشكل ضرورة، وسينعكس بالخير على دولنا والمنطقة بكل الخير".