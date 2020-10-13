الأمين العام لجامعة الدول العربية يستقبل وزير خارجية الأردن

استقبل السيد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، السيد أيمن الصفدي وزير خارجية المملكة الأردنية، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وصرح مصدر مسؤول بالامانة العامة للجامعة أن اللقاء تناول مجمل الأوضاع العربية، مع التركيز على القضية الفلسطينية، موضحا أن الأمين العام تناول كذلك مع الوزير الأردني آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني في ظل المتغيرات الاخيرة على الساحتين الدولية والإقليمية.

وذكر المصدر أن الأمين العام أكد خلال اللقاء علي دقة المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية، مشدداً على أن المرحلة الحالية تقتضي العمل المتضافر على الصعيد العربي وكذلك الدولي من أجل الحفاظ على أسس ومحددات التسوية السلمية، في إطار حل الدولتين، ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، مشيراً إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشرقية، تظل الغاية التي تحظى بتوافق دولي، فضلاً عن الإجماع العربي الكامل.