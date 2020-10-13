محافظ سوهاج يفتتح أكبر مستشفى للصحة النفسية بالصعيد

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مستشفى الصحة النفسية، اليوم، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد، تمهيدا لافتتاحه قريبًا، ويقع المستشفى على مساحة 6000 متر مربع بتكلفة 70 مليون جنيه.

وشدد "الفقي" على أهمية إنشاء تلك المستشفيات والمراكز المتخصصة لتطوير المنظومة الصحية، وتقديم خدمة طبية متميزة لأبناء سوهاج خاصة، ومحافظات الصعيد عامة، مشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهر عليه المستشفى من حيث الإنشاءات والتجهيز، لافتا إلى أنه إضافة قوية للمنظومة الصحية.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير المستشفى عن مراحل الإحلال والتجديد، موضحًا أن مساحة المستشفى 6000 متر مربع، منها 2500 متر مربع مباني، والباقي مساحات خضراء تضم ملعبًا وحديقة، وأشار إلى أنها مصممة على أحدث كود للمستشفيات الحديثة ليكون أكبر مستشفى للطب النفسي في صعيد مصر، بطاقة استيعابية 74 سريرًا.

ولفت مدير المستشفى إلى أنه يتكون من 3 طوابق قابلة للتوسع، ويوفر الخصوصية الشاملة لكل مريض، ويضم 6 مطابخ، و2 مغسلة، و6 مصاعد كهربائية، و8 وحدات متقدمة، وجناح نفسي أطفال، وجناح نفسي مسنين، ووحدة علاج بالعمل، وجهاز تنظيم إيقاع المخ، و16 غرفة استراحة، ومدرسة تمريض خاصة للذكور، ونقطة استراحة داخلية، وشبكة حريق، فضلًا عن 8 عيادات خارجية لمختلف التخصصات ستقوم باستقبال المواطنين العاديين من غير المرضى النفسيين بالعيادات الخارجية .

ووجه محافظ سوهاج رئيس حي شرق إلى التنسيق مع إدارة المستشفى لسرعة الانتهاء من أعمال تركيب البلدورات بالمحيط الخارجي للمستشفى، ودهان السور الخارجي، والتنسيق مع إدارة المرور لفتح ممر بالجزيرة الوسطى أمام المستشفى لتيسير حركة الوصول إليه، مؤكدًا توفير كافة أوجه الدعم للمستشفى حتى يقوم بدوره.