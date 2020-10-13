تفاصيل خطف 3 شبان لمحاسب نصب عليهم لتسفيرهم للخارج بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الثلاثاء، ملابسات قيام 3 أشخاص بخطف محاسب، بدائرة مركز أجا، لاتهامه بالنصب عليهم في مبلغ قدره مليون و200 ألف جنيه، نظير تسفيرهم للخارج، وهو ما لم يحدث، ما دفعهم إلى الانتقام منه باختطافه وتكبيله بالسلاسل الحديدية، لإجباره على رد المبالغ التي تقاضاها منهم.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء مصطفى كمال، بورود بلاغ من أحد الطلاب إلى مركز شرطة أجا، بغياب والده، ويعمل محاسب، وأفاد بأنه تلقى اتصالاً من أحد الأشخاص، يطلب مبلغ مليون و200 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه، ووجه مقدم البلاغ اتهاماً إلى مندوب مبيعات بأنه وراء خطف والده.

وبالكشف عن الحالة الجنائية للمجني عليه، تبين أنه مطلوب لتنفيذ أحكام قضائية في 15 قضية "نصب وتبديد"، وأكد نجله أن والده يعمل في تسفير بعض الأشخاص للعمل بالخارج، مقابل تحصله منهم على مبالغ مالية.

ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث، برئاسة قطاع الأمن العام، وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، وتوصلت جهود البحث إلى أن مندوب المبيعات المشكو في حقه، وراء ارتكاب الواقعة، بمشاركة شخصين آخرين، أحدهما شقيقه.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمأمورية، برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطهم أثناء اختبائهم داخل مصنع متوقف عن العمل، خاص بأحد المتهمين، وبصحبتهم المجني عليه، الذي تم العثور عليه مُقيداً بالسلاسل الحديدية ومصاباً بحروق وكدمات متفرقة، وبحوزتهم هاتف محمول يحوى بعض المقاطع حال قيامهم بالتعدى على المجني عليه.

وبسؤال المحاسب المجنى عليه، في محضر الشرطة، أوضح قيام المتهمين باحتجازه واختطافه والتعدي عليه، وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات، أقروا بصحتها، واعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة، وقرروا أنه نظراً لقيام المجني عليه بالنصب عليهم، والاستيلاء منهم على مبلغ مليون و200 ألف جنيه، قاموا بجمعه من آخرين، مقابل تسفيرهم للخارج.

وأضاف المتهمون أنهم اصطحبوا المجني عليه من محل إقامته بمحافظة الإسكندرية، عقب مقابلته معهم بأحد المقاهي، بزعم توصيله إلى مسكنه، ثم اقتادوه عنوةً إلى مكان ضبطهم، للضغط عليه لرد المبالغ المالية إليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.