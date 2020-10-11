أمن الدقهلية يحبط محاولة صاحب مخبز الانتحار من أعلى برج محمول

أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، محاولة صاحب مخبز الانتحار، بعد صعوده إلى أعلى برج لشبكة التليفون المحمول، في مدينة الجمالية، وهد بإلقاء نفسه، إلا أن عدداً من القيادات الأمنية أقنعته بالعدول عن الفكرة.

تلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من مدير المباحث، اللواء مصطفى كمال، يفيد بورود بلاغ إلى ضباط شرطة الجمالية بمحاولة شخص الانتحار من أعلى برج الاتصالات "المحمول" بالميدان الرئيسي، وتجمع الأهالي حول البرج، في محاولة لإقناعه بالنزول والعدول عن الانتحار.

انتقل ضباط مباحث الجمالية إلى مكان الواقعة، وتبين أن المواطن يدعى "إبراهيم خ."، صاحب مخبز بدائرة المركز، ويشكو من قيام إدارة التموين والوحدة المحلية بالجمالية بإلغاء رخصة مخبزه، والذي يعمل به منذ سنوات طويلة، وهو مصدر رزقه الوحيد، دون سبب واضح وبدون سابق إنذار.

وتولى عدد من الضباط توجيه النصح والإرشاد للمواطن، وتمكنوا من إقناعه بالعدول عن موقفه، ودراسة شكواه من الجهات المختصة، حتى أقنعوه بالنزول من أعلى البرج.

وقال صاحب المخبز، في مصر الشرطة، إن الوحدة المحلية طالبته بدفع بعض الرسوم، وفوجئ بعد ذلك بإلغاء رخصة المخبز، مشيراً إلى أن موظفي الوحدة أبلغوه بأن حملة تموينية، بمعرفة مجلس المدينة وإدارة التموين، هي التي أوصت بإلغاء رخصة المخبز.

وأكد "إبراهيم" عدم ارتكابه أي مخالفات، حيث قام بفتح المخبز بعد الحصول على كافة التراخيص اللازمة منذ سنوات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية.