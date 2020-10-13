أيمن الصفدي: هناك علاقات قوية وراسخة بين مصر والأردن والعراق

قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إن هناك علاقات ثنائية قوية وراسخة بين كل من مصر والأردن والعراق، والآن نبحث ما هو مشترك، وما يمكن أن يثري هذه العلاقة، بما ينعكس على الجميع بالخير.

وأضاف "الصفدي"، خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، أن هذه هي الأرضية التي ننطلق منها، لنستفيد جميعا إن تعاونا، وبنينا على ما هو قائم من تكامل طبيعي بين دولنا الثلاث، ومن علاقات تاريخية أيضا، مشيرا إلى أن هذا نواة لتعاون عربي أوسع؛ لأن قناعة القادة وإرادتهم، هي المساهمة عبر هذه الآلية الناجحة.

وتابع وزير الخارجية الأردني: "تم إنجاز الكثير منذ بدأت هذه العملية، وهنالك توافق على المدينة الصناعية وقطعت خطوات طويلة باتجاه إنجاز الإطار القانوني والتشريعي من أجلها، وعندما تقوم وتنتهي هذه، سيبدأ العمل على جذب الاستثمارات المشتركة من دولنا ودول المنطقة، والقطاع الخاص بشكل عام بحيث تكون هذه نواة لتعاون اقتصادي أوسع".