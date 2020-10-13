وزير خارجية الأردن: موقف مصر تجاه سد النهضة عقلاني ويحفظ حقوق الجميع

قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إن الأمن المائي، جزء من الأمن العربي، "وبالتالي نقف إلي جانب الشقيقة مصر، في كل ما تتخذه من خطوات من أجل حماية الأمن المائي، وتحديدا فيما يتعلق بسد النهضة".

وأكد "الصفدي"، خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، أن الموقف الذي اتخذته مصر عقلاني، ويستهدف حلا توافقيا يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويرتكز إلي القانون الدولي، متابعا: "ونحن مع أشقائنا في كل ما نستطيع أن نقدمه للوصول إلي هذا الحل، الذي يحفظ حق مصر في مياه النيل ويحفظ أمنها المائي".