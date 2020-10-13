أيمن الصفدي: مصر والأردن لديهما صناعات دوائية متقدمة جدا

قال أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، إنه بالنسبة للطاقة فهناك ربط بين المملكة الأردنية وجمهورية مصر العربية، في هذا الشأن؛ ووقعت المملكة والعراق اتفاقية ربط كهرباء أيضا، مشيرا إلى أن وهذا منطلق لتعاون ثلاثي.

وأضاف "الصفدي"، خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، أن أنبوب النفط من البصرة إلي العقبة، ومن ثم إلي مصر، موضوع استراتيجي حيوي، يفيد الدول الثلاث وينعكس إيجابا عليهم، كما أن هناك مسافة قطعت أيضا باتجاه تفعيله.

وأكد أيمن الصفدي، أن هناك تعاونا كبيرا بين الدول الثلاثة، ووقعت العديد من الاتفاقيات بين الأردن والعراق، منذ فترة ليست طويلة، وأسست بمساحة من التعاون الكبير، وأيضا التعاون الأردني المصري، وجميعهم معا.

وتابع الوزير: "في قطاع الطاقة، والإعمار، والنفط، والأدوية، والأمن الغذائي، موضوعات ذات أهمية كبيرة، وهذا ما أشار له القادة في اجتماعهم في عمان عن ضرورة تعزيز الأمن الغذائي لدولنا، عبر آلية تعاون مشتركة" مؤكدا أن بلاده ومصر لديهما صناعات دوائية متقدمة جدا، والعراق يحتاج إليها ونكمل بعضنا البعض في هذا الإطار.