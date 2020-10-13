فصلا رأسها.. قاتلا شقيقتهما يمثلان الجريمة امام نيابة سوهاج

مثل عاملان بمدينة أخميم، في محافظة سوهاج، أمام النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، وبحضور رجال المباحث، كيفية ارتكابهما لواقعة قتل شقيقتهما، بسبب "سوء سلوكها"، حيث أجرت النيابة العامة المعاينة التصويرية للجريمة، وأمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافهما بارتكاب الجريمة دفاعاً عن الشرف.

وأكد المتهمان، أمام النيابة العامة أثناء المعاينة التصويرية، ان شقيقتهما مطلقة، ولديها 5 أطفال، وتبلغ من العمر 27 سنة، وأنها كانت دائمة الخروج من المنزل بشكل مستمر، وأن سمعتها أصبحت سيئة، وبدأ الأهالي يتناقلون سيرتها، إلى أن وصلت إلى مسامعهما تلك الروايات، فقررا التخلص منها.

وأوضح المتهمان أنهما اقتادا المجني عليها إلى شقة سكنية ملكهما، وتم تقييدها بالحبال، وقام شقيقها الأصغر بذبحها بسكين، بينما قام الأكبر بفصل راسها عن جسدها، ثم وضعاً الجثة داخل جوال، والرأس في جوال آخر، حيث تخلصا من جثة المجني عليها بإلقائها على حافة الترعة، بينما ألقيا برأسها في المياه، بعد أن قاما بوضع بعض الحجارة داخل الجوال، لمنع صعوده إلى السطح.

تعود أحداث الجريمة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير امن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد ورود بلاغ بعثور الأهالي علي جثة سيدة علي حافة الترعة الفاروقية بقرية العيساوية شرق.

انتقل الي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي أخميم المركزي، بعد معاينة النيابة العامة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وصولا لمرتكبيها

وتوصلت تحريات الرائد إبراهيم صقر، رئيس مباحث مركز أخميم الي هوية المجني عليه، وتبين ان وراء الجريمة شقيقيها، وبالقبض عليهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وارشدا عن مكان القاء الرأس، وتم استخراجه بمعرفة رجال الإنقاذ النهري.

واعترف الشقيقان بالجريمة تفصيليا وانهما تخلصا من شقيقتهما لسوء سلوكها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.