الزراعة تسجل 23 صنفا لتقاوي الخضر والفاكهة

كشف تقرير لمركز البحوث الزراعية عن تسجيل 23 صنفًا من تقاوي الخضر والفاكهة، ضمن البرنامج القومي لإنتاج تقاوي الخضر والفاكهة.

وشملت الأصناف 5 من هجن الطماطم عالية الجودة، و5 من البطيخ المتفوق، و5 من الباذنجان، واثنين من الكانتالوب، وصنفين من البسلة، و3 أصناف من الفلفل الحلو، وصنفا من اللوبيا، وهي الأصناف التي توفر ما يقرب من نصف مليار دولار عملة صعبة.

وأوضح التقرير، أن البرنامج قام باختيار 11 محصولاً من الخضر الرئيسية، وبدأ بتشكيل 11 مجموعة بحثية لتلك المحاصيل، ضمت الطماطم، والبسلة، والبطاطس، والفاصوليا، والكنتالوب، والخيار، والبطيخ، والكوسة، والفلفل، والباذنجان، إضافة الى اللوبيا.

وضمت الفرق البحثية باحثين من معهد بحوث البساتين، وبحوث وقاية النباتات، ومعهد بحوث أمراض النبات وتم دراسة مدى تحمل المواد الوراثية للإصابة بالآفات، واختبار العشائر والسلالات المنتخبة للأمراض وتحديد مدى مقاومتها، كما قام معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية، بإعداد البصمة الوراثية للهجن المستنبطة، وقامت الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي، بإنهاء إجراء فحص واعتماد التقاوي وتسجيلها قبل تداولها في السوق.

ولفت التقرير إلى أن برنامج إنتاج تقاوي الطماطم يقوم على استنباط هجن للأغراض المختلفة مثل الاستهلاك الطازج، وتصنيع المحصول وتعبئته، حيث تتميز الاصناف الجديدة بتحمل الإصابة الفيروسية، والملوحة، والجفاف، والنمو داخل وخارج الصوب الزراعية في الأرض المكشوفة، وذات مواصفات جودة عالية وإنتاج يساوي أو يتفوق على الهجن المستوردة، لافتًا إلى أن مدة البرنامج هي أربع سنوات وتنهي في 2020.

أما برنامج محصول الفاصوليا، فيقوم على استنباط أصناف محلية جديدة تصلح للاستهلاك الأخضر وتتميز بتحمل الإصابة بالأمراض وتصلح للزراعة خارج الصوب الزراعية في الأرض المكشوفة، وتحت الأنفاق، وتتميز بتحمل الإصابة بالصدأ والفيروس، كما تم استنباط أصناف تصلح للاستهلاك الجاف ذات مواصفات عالية الجودة، من حيث لون وحجم البذرة، وإنتاج يتفوق أو يساوى الأصناف المستوردة، ويهدف البرنامج لتقليل استيراد تقاوى الفاصوليا وخفض تكاليف الإنتاج عن طريق إنتاج تقاوى محلية تكون أرخص في السعر من التقاوي المستوردة.

فيما يعمل برنامج محصول البسلة على تحقيق عدة أهداف من بينها، تنقية وإكثار الأصناف المحلية من تلك التي لها انتشار واسع، واستنباط أصناف محلية جديدة تناسب الزراعة في جميع أنحاء الجمهورية وتكون ذات إنتاجية عالية ومواصفات جيدة مناسبة لذوق المستهلك، فضلا عن استنباط أصناف بسلة تناسب الجمع الآلي، إضافة إلى استنباط أصناف محصول من البسلة يناسب التصنيع، بينما يستهدف برنامج محصول الفلفل استنباط هجن فلفل حريف عالي الجودة، مع هجن فلفل حلو ذات مواصفات ثمرية تلائم ذوق السوق المحلي، واستنباط هجن فلفل ألوان تلائم التصدير والسوق المحلي، وفي الوقت نفسه استنباط هجن فلفل تصلح للتخليل.

ويعمل برنامج محصول الباذنجان على الحد أو التقليل من كميات بذور الباذنجان المستوردة، بما يؤدي إلى خفض تكاليف الإنتاج عن طريق توافر بذور هجن باذنجان محلية أرخص سعرًا، إلى جانب برنامج الكوسة، الذي يهدف إلى استنباط هجن كوسة محلية تصلح للزراعة في العروات المختلفة تلائم ذوق المستهلك، كما تصلح في الوقت نفسه للزراعة تحت الأنفاق، وتتحمل الإصابات المرضية.

وفيما يتعلق بالخيار، أوضح التقرير ان البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر يقوم على استنباط هجن خيار عالية المحصول والجودة، تصلح للزراعة في الأرض المكشوفة والصوب.

بينما يعمل برنامج محصول البطيخ على استنباط هجن بطيخ عالية الجودة حيث يكون حجم العرش الأخضر قوى وذا صفات ثمرية جيدة، من حيث اللحم، واللون، والطعم ، ونسبة السكريات تكون مرتفعة به، وفي الوقت نفسه يعمل البرنامج الوطني على تقليل كميات بذور الكنتالوب المستوردة، وتصل إلى 2,859849 طن وتعادل حوالي 87 مليون بذرة سنوياً

وفيما يتعلق بنتائج برنامج إنتاج تقاوي محصول البطاطس، أشار التقرير إلى أن هذه النتائج تشمل توفير نواتج برنامج إنتاج تقاوي بطاطس من زراعة الأنسجة نباتات، وميني تيوبر، وأجيال تالية للسوق المصري، بمصادر محلية بنسبة 100% ذات مواصفات مرتفعة، حيث يتم إخضاع المراحل المختلفة للفحص من قبل معهد بحوث أمراض النبات والإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.