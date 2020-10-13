وزير الزراعة يهنئ "الغذاء العالمي" لحصوله على "نوبل للسلام"

بعث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، برقية تهنئة، إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي (WFP) ديفيد بيسلي، بمناسبة حصول البرنامج على جائزة نوبل للسلام لعام 2020. ‏

وقال وزير الزراعة إن فوز البرنامج الغذاء العالمي بجائزة نوبل للسلام يعد اعترافًا عميقًا بأهمية هذه المنظمة منذ إنشائها وتمنى لجميع العاملين بها النجاح والازدهار خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة يتعاون مع وزارة الزراعة في العديد من المشروعات التنموية التي تخدم الشباب والمرأة بمحافظات الصعيد والمناطق الاكثر احتياجا.