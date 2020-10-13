"سعفان" يتابع مستحقات طبيب مصري توفى بـ"كورونا" في الكويت

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت، في أقل من أسبوع، يفيد بوفاة جديدة بفيروس كورونا، وذلك للطبيب المصري عبدالله مشالي، إثر إصابته متأثرا بالفيروس.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير أصدر تعليماته للمكتب بمتابعة المستحقات العمالية للطبيب المتوفي، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيد، مؤكداً أن الفقيد قدم روحه الغالية فى سبيل الواجب وخدمة رسالة الأطباء السامية بحماية الأرواح وإنقاذها ولو على حساب أنفسهم.

وأشار الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، إلى أن الطبيب المصري يدعى الدكتور عبدالله مشالي، ويعمل في قسم الباطنة والجهاز الهضمي بمستشفى جابر الأحمد للقوات المسلحة، وأن الوفاة جاءت بعد إصابته بفيروس كورونا، عن طريق العدوى أثناء عمله، ومكث في العناية المركزة ما يقارب من الشهر.

وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بالدفن بالكويت فى المقابر الخاصة بوفيات الكورونا، تم تقديم العزاء لأرملته المتواجدة حاليا بالكويت، التي ستغادر خلال أيام للعودة إلى مصر، وجار المتابعة لاستخراج شهادة الوفاة، وإعلام الوراثة لصرف المستحقات العمالية للورثة.