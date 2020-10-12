بريد الوطن.. حل مشكلتي مع شركة الهواتف يا وزير القوى العاملة

أنا شاب أبلغ من العمر 32 عاماً، كنت أعمل بشركة هواتف محمولة شهيرة، ومنذ شهر تقريباً، تعرضت لإصابة عمل نتيجة وقوعى من صندوق السيارة التابعة للشركة، ما تسبب فى إصابتى بكسر فى المفصل الأيمن للكاحل وكسر نواة العظم فى المفصل وقطع فى رباط الكاحل ووتر أخيل، بحسب تشخيص الأطباء، ما جعلنى أبدأ رحلة علاج منذ تلك اللحظة حتى الآن، غير أنى فوجئت بصدور قرار من الشركة بإلغاء التأمين الصحى بحجة أن ظروفها المادية لا تسمح بعلاج موظفيها. توجهت للإدارة، ففوجئت بأنهم قاموا بفصلى، والآن أسير على عكاز.. وأناشد السيد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، التدخل من أجل حل مشكلتى.

محمد صلاح

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