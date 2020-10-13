الناظر عن بقاء كورونا على النقود 24 يوما: "كلام غير علمي ومستحيل"

رد هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، على إدعاءات بعض المواقع الإخبارية الأجنبية، حول إمكانية بقاء فيروس كورونا على النقود لمدة 24 يوما، وعلى الهاتف المحمول لـ 25 يوما، مؤكدا أن هذا كلام غير علمي ومستحيل.

وأكد "الناظر"، خلال حواره في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، على ضرورة ارتداء الكمامة للحماية من الإصابة بفيروس كورونا، لأنها الوسيلة المثلى للوقاية من انتقال أي عدوى عن طريق الجهاز التنفسي، سواء كان فيروس كورونا أو نزلة برد عادية.

وتابع أن معظم الأمراض التي تأتي عن طريق الجهاز التنفسي حلها الوحيد هو ارتداء الكمامة لمنع دخول أي ميكروب.

هاني الناظر: مصر ستصبح مركزا إقليميا لتصنيع لقاحات كورونا

قال هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إن وضع فيروس كورونا في مصر أصبح مطمئنا، وعندما تصنع الدولة اللقاح، سوف تصبح مركزا إقليميا لتصنيعه.

وأضاف "الناظر"، في مداخلة مع برنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر قناة "المحور"، اليوم، أن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة وصل إلى حوالي 103 آلاف مصاب، تعافى منهم حوالي 96 ألفا، وهناك وفيات حوالي 5 آلاف، وبذلك يتبقى في المستشفيات حوالي أكثر من ألف مصاب.

وأشار رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إلى أن هذا يؤكد أن الوضع مطمئن، وأن المنظومة الصحية جيدة، وتعامل الدولة خلال الفترة الماضية كان على قدر كبير من الاحترافية، ولو قارنا الأوضاع بدول العالم، سنجد أنه جيد.

ولفت الدكتور هاني الناظر إلى أنه رغم قلة الإصابات يجب على المواطنين الاستمرار في الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامة؛ لأنه ثبت علميا أنها خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس، ويأتي بعدها الباقي، مثل التباعد الاجتماعي وغيره.

وشدد "الناظر" على أن الفيروس لم يختف، وهناك تخوف من فصل الشتاء، محذرا من الدخول في موجة ثانية من الانتشار، كما حدث في أوروبا، مؤكدا أنه يجب علينا الحرص والالتزام بالإجراءات الاحترازية، خاصة أن الذين التزموا بها لم يصابوا بالفيروس، حتى في وقت الذروة.

وعن مسألة التطعيم، أكد الدكتور هاني الناظر، أنه شئ مهم جدا لحماية الإنسان من الإصابة، بعد التأكد من أمانه وفاعليته، مشيرا إلى أنه عند تعاطي التطعيم في كل دول العالم، سوف ينتهي الفيروس، موضحا أن مصر تعاقدت مع الصين على إنتاج المصل الصيني، بعد التأكد التام من فاعليته وأمانه.

وأكد رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن مصر لديها خبرة طويلة في تصنيع اللقاحات "وعند تصنيع اللقاح سوف تكون مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات والأمصال".