وزير العدل يوجه بتكريم عاملة بمحكمة شمال الجيزة الإبتدائية

وجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بتكريم عاملة النظافة السيدة نادية إسماعيل أحمد، التي أبلغت عن وجود جسم غريب بمبنى المحكمة، اشتبهت في كونه مادة متفجرة، تقديرا لإخلاصها في عملها، ويقظتها وحسن تصرفها.

وأشار إلى أن يقظة العاملة وحرصها على عملها بجدية وتفان، يعد رسالة واضحة لجميع العاملين، للقيام بواجباتهم في حماية الوطن، وتأمين منشآته، بالتنسيق والتعاون مع رجال الأمن.

وأعرب الوزير، عن تقديره للإجراءات التي اتخذتها رئاسة المحكمة للحفاظ على أرواح المتقاضين وسلامتهم، وشكره للأجهزة الأمنية في التعامل مع الموقف الطارئ، وعودة العمل بالمحكمة في وقت قصير.

والتقى المستشار ربيع قاسم مساعد الوزير لشئون أبنية المحاكم، العاملة وسلمها مكافأة رمزية؛ تقديرا لتصرفها المحمود.