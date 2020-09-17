الهدوء يعود إلى محكمة شمال الجيزة بعد تزاحم المتقدمين بأوراقهم للنواب

عاد الهدوء نسبيا إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية، في أول أيام فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس النواب.

وفرضت الشرطة سيطرتها على أنصار المرشحين إلى حد كبير، والذين تزاحموا على شباك تقديم طلبات الترشح بالمحكمة، وتمكنت من تنظيمهم في صف واحد بعد زحام ومشادات وصراعات بينهم للحصول على رقم واحد فضلا عن بقية الأرقام الأولى في كشوف المرشحين.