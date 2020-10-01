وزير العدل يصل مقر محكمة شبين القناطر لافتتاحها بعد التطوير

وصل المستشار عمر مروان وزير العدل، إلى مقر محكمة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لافتتاح مقر المحكمة الجديد الذي تم تطويره مؤخرا ضمن خطة تطوير كافة مقرات المحاكم.

كان في استقبال الوزير اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم، والمستشار صبري البنا رئيس محكمة بنها الابتدائية، واللواء خالد المحمدي رئيس مجلس مدينة شبين القناطر وعددا من الشخصيات القضائية والعامة.

ويتضمن مشروع تطوير المحكمة رفع كفاءة المبنى وقاعات المداولة والعلانية ومكاتب الموظفين ودورات المياه للجمهور، وإنشاء أماكن انتظار للجمهور ومكتب توثيق ومكتب شهر العقاري داخل المبنى، وملحق به مكان انتظار للجمهور سابق التجهيز (مباني سابقة التجهيز).

ومن جانبه أكد وزير العدل، أنه تم وضع خطة قصيرة المدى لتطوير وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة ودورات المياه والاستراحات، وذلك على ثلاث مراحل بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيز التحول الرقمي وميكنة العمل الإداري.

وكان المستشار عمر مروان كلف المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، بتنفيذ خطة الوزارة في تطوير المحاكم، وعليه تم البدء في رفع كفاءة المحاكم على ثلاث مراحل ومن بينها محكمة شبين القناطر.

يذكر أن مبنى محكمة شبين القناطر الجزئية تابع لمحكمة شمال القليوبية الابتدائية.

وتبلغ مساحته حوالي 3000 متر تقريبا، ويتكون من دورين منها دور للنيابة العامة ودور للمحكمة الجزئية وملحق بالمبنى جزء خاص بمحكمة الأسرة.

المبنى منشأ منذ عام 1963 ولم يتم رفع كفاءته إلا منذ تولي المستشار عمر مروان حقيبة وزارة العدل، والذى قام بدوره بوضع خطة لرفع كفاءة مباني المحاكم والشهر العقاري.