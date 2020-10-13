تفاصيل المعركة الانتخابية لـ "مستوردي الغرف" قبيل ساعات من حسمها

أعادت المنافسة الشرسة التى تشهدها انتخابات الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، والمنتظر إجراءها غدا الأربعاء، تسليط الضوء مرة آخرى على الصراع الذى كان محتدما بين أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية السابق ورئيس غرفة الإسكندرية الحالى، وبين المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الحالى ورئيس غرفة القاهرة، على رئاسة الاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال مصدر مسئول بالغرف التجارية رفض ذكر اسمه لـ"الوطن"، بأنه يتنازع على رئاسة الشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، مجموعتان إحداهما ترى أنها صاحبة الحق فى الاحتفاظ بالمنصب لكونها احتفظت به طيلة 12 عاما، وهى المجموعة التابعة لغرفة الإسكندرية وقائمتها تسمى بـ "قائمة المستقبل" وتضم "حمدى النجار رئيس الشعبة العامة السابق، ومحمد رستم ومحمد الخولى وآخرين"، وعادة ما يفوزون بالتزكية لدورة مجلس الإدارة ومدتها 4 سنوات.

فيما تسمى القائمة المنافسة والتى تتبع غرفة القاهرة نفسها بقائمة "أبناء مصر"، وتضم "أحمد شيحة ومحمد الجارحى وأشرف هلال ومحمد بركة ومحمد طلعت وبسام لطفى وأيمن عبدالله وآخرين".

وبين المصدر أن هذه الانتخابات قد شهدت اتهامات وتلاسنا بين القائمتين ومنها عدم اتخاذ الشعبة لقرارات تخدم القطاع ما أدى إلى خروج أكثر من 12 ألف مستورد من السوق.

وجدير بالذكر أن مجلس ادارة الشعبة العامة للمستوردين أنه تقدم للترشح لعضوية الشعبة 67 مرشحا، ويتكون المجلس من 21عضوا، ويبلغ عدد الجمعية العمومية 220 عضوا، وعدد المستوردين المقيدين بالغرف التجارية على مستوى المحافظات 58 ألف مستورد.