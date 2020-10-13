وزيرة الصحة توجه رسالة مهمة لأولياء الأمور تزامنا مع بدء الدراسة

وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رسالة لأولياء الأمور، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد، وقالت الوزيرة، لابد من الاهتمام بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامات، ويجب الحرص على أخذ التطعيمات فى مواعيدها.

وتابعت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بمنظمة الصحة العالمية، العاملين بالمدارس تم تدريبهم للتعامل مع الطلاب وأزمة فيروس كورونا، لافتة إلى تدشين الحملات التوعوية على منصات التواصل الاجتماعية، لرفع درجة الوعي للطلاب وأولياء الأمور.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مستشفيات وزارة الصحة، مستعدة لموسم الشتاء لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لافته إلى أنه تم تطوير وتأهيل 45 مستشفى صدر وحميات، ووجود 600 مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية مستعدة للموجة الثانية، ومازلنا نجدد ونطور وندرب الأطقم على بروتوكولات علاج فيروس كورونا.

وتابعت أن نجاح مكافحة فيروس كورونا، ليس إدارة وزارة الصحة فقط، وإنما إدارة الدولة مجتمعة، وتبني القيادة السياسية لهذا الملف، مضيفة مصر مستعدة بكل مستشفيات الصحة والجامعة والقوات المسلحة والقطاع المدني والأهلي لمكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده الآن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، عن طريق الفيديو، وذلك في ختام الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط، حيث يشمل المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، وأهم فعاليات وقرارات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط

يشارك فى المؤتمر الدكتورة هالة زايد، معالي وزيرة الصحة والسكان، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط منظمة الصحة العالمية.

وانتخب أعضاء الدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة رئيساً لهذه الدورة.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وقالت وزيرة الصحة: "نيابة عن كل الناس حول العالم أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين ونحن على ثقة أن قيادتك للمنظمة في هذه الفترة والتحدي الكبير لتاريخ البشرية إنما هو ركيزة لدعم الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان".

وأضافت أنه بفضل تكاتف جهودنا جميعا سنحقق المستقبل الواعد الذي نصبو إليه، إذ أن منظمة الصحة العالمية ستظل تمثل الركيزة الأولى والمهمة للدول، ومن خلال جهودنا الحثيثة سنحقق الآمال ونجني ثمار التنمية المستدامة للبشرية.

وأوضحت زايد أن الوضع الراهن بالمنطقة يضع ضغوطًا غير مسبوقة على دولها وشعوبها التي تشهد تطورات متلاحقة خاصة اللاجئين والصراعات الداخلية.