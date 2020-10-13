عاجل.. "الصحة": سنتعاقد على ما يكفي مصر من لقاح أكسفورد لعلاج كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 85% من حالات الإصابة بكورونا، يجري عزلها منزليا، للعلاج من كورونا، وتم توفير المستلزمات والأجهزة الطبية، استعداد للموجة الثانية، موضحة أنه تم الاستعداد الجيد لموسم الدراسة منعا لعدوى كورونا، مضيفة الى أنه سيتم التعاقد على ما يكفي من حاجة مصر من لقاح أكسفورد.

وتابعت خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن، بمنظمة الصحة العالمية يوجد حاليا 61 معملا بطاقة 30 ألف عينية يوميا لتحليل إصابات كورونا، وخلال أسبوع سيتم زيادة المعامل إلى 81 معملا بطاقة 50 ألف تحليل يوميا، وسيتم الكشف عن 1.5 مليون مواطن في مبادرة الرئيس للأمراض المزمنة و8 ملايين ضمن مبادرة صحة المرأة

وكشفت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عدد المتطوعين المشاركين فى اجراء التجارب السريرية على اللقاح الصيني والتى وصل عددهم حتى الان 2300 مبحوث منهم 1770 استوفوا جميعًا شروط التجارب السريرية.

و قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة بدأت استعداداتها للموجة الثانية لفيروس كورونا والعالم كله مستعد لهذه الموجة أكثر من الموجة الأولى، والإجراءات الاحترازية التى تمت فى الموجة الأولى نفسها ستكون متبعة.

وتابعت خلال كلمتها ضمن فعاليات الدورة السابعة والستين للجنة الإقليمية للمنظمة لشرق المتوسط التي تعقد إلكترونياً لأول مرة على الإطلاق، يومي الأحد والاثنين، أن الموجة الثانية سنستفيد من خبراتنا التى اكتسبت خلال الموجة الأولى.

وتابعت: زودنا مقاعد الخط الساخن بأكثر من لغة، كان لدينا 500 مقعد والان لدينا 800، ولدينا حوكمة من غرفة الأزمات وربطها بغرف العمليات فى كل محافظة وتسكين حالات الإصابات بالفيروس إلكترونيا.

وأوضحت وجود 19 مستشفى عزل بجانب مستشفيات الصدر و الحميات بجانب توفير جرعات العزل المنزلي التي ساهمت في رفع نسب الشفاء.

وانتخب أعضاء الدورة 67 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة رئيساً لهذه الدورة.

ووجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الشكر لمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، وقالت وزيرة الصحة: "نيابة عن كل الناس حول العالم أشكرك على جهدك لإنقاذ الملايين ونحن على ثقة أن قيادتك للمنظمة في هذه الفترة والتحدي الكبير لتاريخ البشرية إنما هو ركيزة لدعم الأنظمة الصحية في الكثير من البلدان".

وأضافت أنه بفضل تكاتف جهودنا جميعا سنحقق المستقبل الواعد الذي نصبو إليه، إذ إن منظمة الصحة العالمية ستظل تمثل الركيزة الأولى والمهمة للدول، ومن خلال جهودنا الحثيثة سنحقق الآمال ونجني ثمار التنمية المستدامة للبشرية.