بشرى لرجال الأعمال.. تشغيل أكبر مركز خدمة للمستثمرين في الصعيد

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بدء عمل مركز خدمة المستثمرين غدًا، لخدمة رجال الاعمال في محافظات "قنا، الأقصر، وأسوان" بدلا من السفر للقاهرة لإنهاء الأوراق الخاصة بالنشاطات الصناعية.

وقال "الداودي" إن المركز سيحقق نقلة نوعية في تسهيل الاجراءات على المستثمر من خلال التنسيق مع جميع الجهات الحكومية التي يتعامل معها المستثمر لتقديم كافة الخدمات من خلال مركز خدمات المستثمرين سواء في مرحلة تأسيس الشركات أو خدمات ما بعد التأسيس وتذليل كافة العقبات التي قد تواجههم بما يساهم فى ضمان استدامة هذه الكيانات.

وأوضح المحافظ أن مبنى خدمة المستثمرين يقع علي مساحة 4000 متر مربع منه 1200 متر مربع مبنى إداري من طابقين وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء بتكلفة مالية 90 مليون جنيه.

وأشار إلى أن المبنى يعد إضافة جديدة لقطاع الاستثمار بقنا حيث يقدم خدمة الشباك الواحد التي ستوفر الوقت والجهد على المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في إقامة مشاريع جديدة على أرض المحافظة من خلال استخراج التراخيص وتصاريح المشروعات الاستثمارية وكذلك تبسيط الإجراءات وتحقيق اللامركزية مضيفا أن المجمع يضم فروع للبنوك لتمويل المشروعات الجديدة وفروع للشهر العقاري والتجارة والصناعة والاسكان .

وأكد "الداودي" أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالمناطق الصناعية وخارجها والسعي إلي استقطاب المزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل للشباب وخفض نسبة البطالة وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومستدامة علي أرض المحافظة.

ويوفر المركز قاعدة بيانات تربط جميع الجهات والهيئات الوزارية ببعضها لتسهيل الإجراءات على المستثمر فخلال أيام معدودة يمكن للمستثمر أن يحصل على كافة الموافقات والتراخيص بعد أن كان ذلك يستغرق شهوراً مؤكدا ان المركز يساهم في جذب المزيد من المستثمرين للمحافظة .