السجيني: رجال الأعمال أحد مكونات الدولة التي تساعد على بناء الاقتصاد

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والمرشح في القائمة الوطنية من أجل مصر بالانتخابات المقبلة، إن نظام القائمة التحالفية "من أجل مصر" والتي تضم 12 حزبا بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هو كيان أثبت تجربة تصدير كوادر شبابية لنواب المحافظين وغيرهم بصورة جيده للغاية: "لازم نشجعه ونشيد بتلك التجربة الطيبة".

وأضاف "السجيني"، خلال استضافته ببرنامج "المواجهة"، والذي تقدمه الإعلامية لما جبريل، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أصحاب الأهواء دائما ما يتحدثون عن نظام الانتخابات المعمول به حاليا، مضيفا أنه رغم جودة النظام الانتخابي لكنه لاقى الكثير من المعارضة من قبل بعض المغرضين أو ممن لهم أهواء أخرى دون الحصول على كرسي في البرلمان.

وأوضح ان تشكيلة القائمة تحوى على شباب ومرأة وكتاب ومفكرين وسياسيين ورجال أعمال، مشيرا إلى أن رجال الأعمال هم أحد المكونات الوطنية التي تساعد الدول على بناء الاقتصاد: "نحن نفخر بوجود عدد من رجال الأعمال الوطنيين، المهم مين هم بيعملوا إيه، وده النسيج".

وأكد أنه لا توجد أي تجربة سياسية تتم بدون وجود مصادر تمويل على مستوى العالم، حيث إن التجربة المصرية السياسية تتم في إطار مؤسسي عبر أموال الأحزاب الموجودة في البنوك، وتراقب من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرا إلى وجود أكثر من 4 الآف مرشح فردي، هو عدد كبير، يعكس شهادة الثقة من المواطن المصري والعاملين بالمجال السياسي، بأن الصندوق بات نزيها، بعيدا عن أي نوع من التدخل: "لو شايف أن فيه هيمنة أو استحواذ من أحد الأحزاب إيه اللي هيخليه يتشجع وينزل بالشكل ده".