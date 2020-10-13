غضب من قطع الأشجار بقنا.. والمحافظ : "أعمال تجميل على الطراز الأوروبي"

واصل مجلس مدينة قنا، عمليات قطع الاشجار في شوارع مدينة قنا بدعوى تجميل لشوارع، ما أثار غضب المواطنين منتقدين مايقوم به مجلس المدينة، وأكدوا أن تلك الأشجار أحد أهم معالم المدينة التي تضفي عليها لمسة جمالية.

ووصف الأهالي ما يقوم به مجلس المدينة بأنه مذبحة للأشجار التي زرعها عادل لبيب، محافظ قنا الأسبق، وحصلت في عهده المحافظة على جائزة أجمل المدن العربية بعد عمليات التطوير.

وقال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة تعمل على تجميل وتطوير للشوارع والميادين الرئيسية بشكل مستمر لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي والحضاري الذي يلقي استحسان أبناء المحافظة والمترددين عليها.

وأكد أنه تابع أعمال تجميل وزراعة أشجار الزينة بعدد من الميادين والشوارع الرئيسية بمدينة قنا، منها أعمال التشجير بميدان مسجد ناصر بوسط المدينة، ووجه إلى تكثيف عدد العمالة للانتهاء من تجميل وتشجير باقي الميادين والشوارع في المواعيد المحددة وطبقا للموصفات المطلوبة.

وأضاف أنه تابع أعمال تطوير حديقة مسجد "سيدي عبدالرحيم القنائي" للإطلاع على أشجار الزينة التي جرى زراعتها داخل الحديقة، كما اطلع علي نموذج الأعمال الفنية التي سيتم تنفيذها بجدارية المعنا موجها إلى مراعاة الطابع الثقافي والتراثي للمحافظة في تنفيذ تلك الأعمال.

وأشار إلى أن عمليات تجميل وزراعة الاشجار تتم وفقًا للنسق الأوروبي بعدد من الشوارع والميادين الرئيسية بمدينة قنا وتشمل "ميدان الساعة - ميدان مسجد ناصر - شارع 26 يوليو – حديقة الري – حديقة مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي – طريق مصر أسوان بدءاً من كوبري المعنا وحتي كمين البياضية" .

ولفت إلى بدء الأعمال في باقي مدن المحافظة بالتتابع لإضفاء المظهر الجمالي على كافة مدن المحافظة، مطالبًا مؤسسات المجتمع المدني بالمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير للخروج بأفضل النتائج المرجوة.