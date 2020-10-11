إجراء عاجل من محافظة قنا والكهرباء لمواجهة الطقس السيئ

قالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف وهندسة كهرباء المدينة، إنه نظرا للظروف المناخية والتقلبات الجوية في الفترة المقبلة، وما حدث من انقطاع التيار الكهربائي أثناء العاصفة السابقة، نتيجة سقوط النخيل والأشجار علي أسلاك الكهرباء، يلتزم جميع المواطنين الذين يمتلكون أشجار ونخيل بجوار الأسلاك الكهربائية أو القرب منها، وبخاصة أسلاك الكهرباء الضغط المتوسط والمنخفض، بضرورة سرعة إزالة وقطع هذه الأشجار.

وبحسب بيان الوحدة المحلية، الذي عممته المحافظة على جميع الوحدات المحلية، اليوم، فإنه "في حالة عدم إزالة أو قطع هذه الأشجار يتعرض أصحاب هذه الأشجار للمسئولية الكاملة القانونية وما يترتب عليها من أضرار في حاله سقوطها علي الأسلاك".

كان اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، شهد الأسبوع الماضي، اصطفاف المعدات الخاصة بمجابهة الأزمات والكوارث، الذي نظم بمدينة قنا الجديدة؛ للتأكد من جاهزية المعدات والأطقم الفنية المختصة بإدارة الأزمة ، بالإضافة إلى الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها، وتحديد أوجه الدعم اللازم.

وتفقد المحافظ، عرض اصطفاف المركبات والمعدات والسيارات بإجمالي ٦٠ مُعدة تنوعت ما بين (لوادر – سيارات كسح – سيارات شفط مياه – سيارات نافوري – حفار – وونش - إسعاف - سيارات فنطاس مياه - سيارات حماية مدنية - قلابات - سيارات بيك اب - جرارات - سلم كهرباء - كباش).

وشارك في الاصطفاف، معدات الوحدة المحلية لمدينة قنا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي؛ والإسعاف والكهرباء والحماية المدنية وجهاز مدينة قنا الجديدة.

وخلال تفقد الاصطفاف، فرض عددا من المواقف الطارئة، واستمع المحافظ إلى آلية التعامل مع كل موقف على حدة، بجانب شرح تفصيلي عن كيفية عمل السيارات والتعامل الفوري مع الأزمة، مشيدا بالإعداد والتنظيم الجيد للاصطفاف، مؤكدا على أهمية التدريب العملي المشترك لإدارة الأزمات والكوارث؛ لما يوفره من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقي، ومدى كفاءة الأجهزة في التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف الطارئة.

كما تفقد محافظ قنا ومرافقوه، معسكر إيواء المتضررين من سوء الأحوال الجوية والسيول، والذي يضم 20 خيمة، ويستوعب 20 أسرة، وزود بالأسرة والبطاطين والمراتب؛ ونقاط طبية وخيام إدارية وخدمية، بالإضافة إلى المطبخ والمطعم والفصول التعليمية.

وشهد اللواء أشرف الداودي، خلال تفقده المعسكر، تجربة عملية لإخلاء عدد من المواطنين المحتجزين داخل منزلهم، بسبب اندلاع الحريق به.