ضبط رجل و5 سيدات لتكوين شبكة للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت

كشفت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، لاستقطاب راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب، والتواصل معهم من خلال العديد من البرامج والتطبيقات والمحادثات النصية بالاشتراك مع إحدى السيدات نظير مبالغ مالية خلال مدة زمنية محددة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، بمديرية أمن القاهرة، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطهما، وبصحبتهما 4 سيدات.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بمزاولة نشاطهما المؤثم فى الترويج لبعض الفتيات، وعرض صورهن على راغبى ممارسة الأعمال المنافية للآداب بقصد تحقيق مكاسب مالية.

وأضاف المتهمان، أنهما استغلا السيدات الأربع المشار إليهن فى الأعمال المنافية للآداب نظير مبلغ مالى، وبمواجهتهن أيدن ما جاء بأقوال المتهمين.

وتم ضبط هاتفي محمول، مع المتهم المشار إليه، بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل النصية والمحادثات المتبادلة التى تؤكد نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.