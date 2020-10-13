بكير: تركيا الأسوأ عالميا في حرية الصحافة وأغلقت 150 قناة في عامين

قال مجدي بكير، المتخصص في الشأن التركي، إن مطالبات السلطات الحقوقية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للإفراج عن الصحفيين، لن تكون الأخيرة، فهي ضمن سلسلة طويلة من المطالبات.

وأضاف "بكير" في مداخلة هاتفية في الفقرة الإخبارية لفضائية “EXTRA NEWS”، أن القبض المستمر على الصحفيين، يعكس استهتار نظام أردوغان بحقوق الصحفيين.

وأشار إلى أن السلطات التركية حاكمت صحفيا يعد من كبار الصحفيين الأتراك، لأنه نشر أخبارا تتعلق بنقل القوات التركية أسلحة إلى عناصر إرهابية في الجانب السوري فأصدرت السلطات ضده حكما بالسجن 7 سنوات.

وأشار المتخصص في الشأن التركي إلى استمرار السلطات التركية في القبض على مئات الشخصيات وأغلقت 150 صحيفة وقناة في العامين الماضيين، لتسجل تركيا المستوى الأسوأ على العالم من حيث حرية الصحافة بحسب تقرير جمعية حقوق الصحفيين ومقرها نيويورك.

وذكر "بكير" أن تركيا تقمع الصحفيين الأتراك أو ذوي الأصول التركية الذي يعيشون في أوروبا لمهاجمتهم أردوغان، في الوقت الذي يترك فيه الرئيس التركي الحرية لعناصر مطلوبة قضائيا تفتح قنوات بتمويل قطري تهاجم دول المنطقة وتحرض على العنف والتخريب.