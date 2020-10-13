كيف تحصل على سيارة ثمنها مليون جنيه من البنك الأهلي؟

يسعى الكثيرون إلى امتلاك سيارة خاصة بهم، حتى تساعدهم على قضاء مشاويرهم الخاصة أو العائلية أو لتسهيل ذهابهم إلى العمل، كما يحرص العديد منهم على الحصول على سيارة للعمل عليها بالتعاون مع إحدى شركات التوصيل الخاصة، ويقدم البنك الأهلي المصري خدمة الحصول على قرض السيارة بقيمة تصل لمليون جنيه، بحد أدنى للراتب 1500 جنيه.

وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الإجراءات والمستندات والشروط المطلوبة للحصول على قرض السيارة بقيمة تصل إلى مليون جنيه، وفق الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، كالتالي:

خصائص ومميزات قرض السيارة

- يمكن للعميل أن يحصل على قرض السيارة بدون ضامن.

- قيمة التمويل تصل حتى مليون جنيه.

- تمويل يصل إلى 100% من سعر السيارة.

- فترات سداد مختلفة تبدأ من عام حتى 7 أعوام.

- يمكن الحصول على قرض السيارة بسعر عائد تنافسي.

- برامج خاصة لموظفي الشركات.

- حد أدنى لصافي الدخل الشهري يبدأ من 1500 جنيه.

- يمكن الحصول على قرض السيارة بدون مصاريف استعلام ائتماني.

- بدون مصاريف فتح حساب.

شروط الحصول على قرض السيارة

- ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما وألا يزيد عن 60 عاما في نهاية القرض للموظفين.

- ألا يقل عمر المقترض عن 25 عاما و لا يزيد عن 65 عاما في نهاية القرض لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض السيارة

- صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

- الحصول على فاتورة مرافق وتكون وفقاً للسياسة المعتمدة.

العمولات والرسوم

- يتم سداد نسبة مصاريف إدارية من مبلغ التمويل مرة واحدة مقدماً وفقاً للسياسة المعتمدة.

- عمولة السداد المبكر للقرض الكلي والجزئي 3% من المبلغ المطلوب سداده.

- غرامة تأخير القسط تصل إلى 2% من المبلغ المستحق ولم يسدد.