أخبار البنوك.. خطوات الحصول على قرض دون ضامن لمشروعك من البنك الأهلي

اقتحام عالم الأعمال الحر يحتاج إلى رأس مال قد لا يتوفر مع الكثير من الشباب، لذا تقدم المؤسسات المصرفية عدد من القروض الصغيرة والمتوسطة، ويقدم البنك الأهلي قرض المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتستعرض "الوطن" تفاصيل القرض ضمن خدماتها التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

قيمة القرض

تتراوح قيمة القرض من 50 إلى 700 ألف جنيه، حسب القيمة، ويستغرق متوسط الرد خلال أسابيع قليلة، ويتم وضع تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

الفائدة على القرض

الحصول على قرض لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون بفائدة 8% متناقصة ودون أي عمولة.

الشروط والمستندات اللازمة للحصول على قرض البنك الأهلي

حد أدنى 3 سنوات عمل على بدء النشاط لعملاء البنك الأهلي (لمن مضى على تعاملاتهم مع البنك عام على الأقل) أو 5 سنوات لغير عملاء البنك الأهلي.

ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 65 عاما في نهاية التمويل.

صورة بطاقة الرقم القومي الساري.

إيصال مرافق حديث لمقر السكن والنشاط.

صورة من مستندات ملكية مقر النشاط أو عقد الإيجار.

صورة البطاقة الضريبية السارية موضحا بها تاريخ بدء مزاولة النشاط وتاريخ انتهاء البطاقة.

مستخرج من سجل تجاري حديث منذ 3 أشهر بحد أقصى أو صورة رخصة مزاولة المهنة.

عقد تأسيس الشركة وملخص العقد لمعرفة حصص الشركاء (لأصحاب الأعمال).

كشف حساب بنكي شخصي أو لنشاط العمل معتمد لآخر عام.

العمولات والرسوم

المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدما بحد أدنى 300 جنيه مصري (موقوفة حاليا).

عمولة السداد المبكر للتمويل 3% من المبلغ المدفوع حال السداد النقدي، 5% حال السداد بأي وسيلة دفع أخرى.

غرامة تأخير سداد القسط 20 جنيه شهريا، إضافة إلى 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.