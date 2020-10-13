إقالة مسؤولين في تونس بعد مقتل صاحب كشك هدمته البلدية أثناء نومه داخله

شهدت محافظة القصرين غرب تونس الثلاثاء، تظاهرات غاضبة احتجاجا على وفاة شخص تحت أنقاض "كشك"، خلال تنفيذ قرار هدم لمبان فوضوية في مدينة سبيطلة.

وبحسب ابن الضحية الذي يملك الكشك، فإن القوى الأمنية لم تبلغ الضحية بقرار الهدم، ولم تتأكد من خلو المكان قبل تنفيذ العملية.

وقام المتظاهرون الغاضبون بقطع طرق واقتحام محلات ومؤسسات، ما اضطر الجيش للتدخل لحماية المنشآت العمومية، بحسب قناة "فرانس 24".

من جانبه وردا على التظاهرات الغاضبة، أقال رئيس الحكومة هشام مشيشي، والي القصرين ومعتمد سبيطلة وبعض القيادات الأمنية بالمنطقة.

وقال بيان رسمي صادر عن رئاسة الحكومة، إنه "على إثر الحادثة الأليمة التي جدّت الثلاثاء، بمدينة سبيطلة بولاية القصرين، والتي أدّت إلى وفاة مواطن، إثر تنفيذ قرار هدم لكشك بالجهة، قرّر رئيس الحكومة السيّد هشام مششي ما يلي: إقالة كلّ من والي القصرين ومعتمد سبيطلة، وإعفاء كل من رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة، وتكليف كلّ من وزيري الدّاخلية والشؤون المحلية بالتحوّل فورا إلى معتمدية سبيطلة لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد".

قطع للطريق و تخريب لعدد من الإدارات بعد وفاة كهل كان نائما داخل احد الاكشاك في سبيطلة pic.twitter.com/pQRoMBu4ug — Fahd Ferssi (@boularesmoncof) October 13, 2020

وذكر البيان أنه جرى "فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادثة وسيتتمّ موفاة الرّأي العام بنتائجه".

وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن الحادثة وقعت عندما تدخلت سلطات البلدية في تنفيذ قرار هدم لكشك مخالف، لكن تبين أن صاحبه ويدعي عبدالرزاق الخشناوي، كان نائما بداخله أثناء هدمه، مما عرضه لإصابات خطيرة توفي لاحقا على إثرها.

واندلعت احتجاجات ومواجهات غاضبة في المدينة، لجأت فيها قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة للسيطرة على الوضع الذي ينذر بمزيد من التوتر.

واندلعت احتجاجات ومواجهات غاضبة في المدينة، لجأت فيها قوات الأمن إلى استخدام الغاز المسيل للدموع في محاولة للسيطرة على الوضع الذي ينذر بمزيد من التوتر.