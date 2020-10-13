"كورونا" يلتهم أسرة الشاعر أحمد فايز.. وفاة والديه وإصابة شقيقته ونجله

بين ليلة وضحاها، أصبح الشاعر الشاب أحمد فايز وحيدًا في الحياة، بعد أن التهم فيروس كورونا اللعين أرواح والديه وأصاب شقيقته ونجله في 7 أيام فقط.

بدأت رحلة أسرة أحمد فايز مع الفيروس مع بداية شهر أكتوبر الجاري، بعد أن أصيبت شقيقة ونجلها بالفيروس ثم والديه الكبار في السن، ومن ثم تم نقل الأسرة بالكامل لمستشفى كبرى بمحافظة بورسعيد.

حاول "فايز" بكل ما أوتي من قوة أن يساعدهم في تخطي مرحلة الإصابة، ولكن كان الفيروس قد استقر في جسدهم، فما كان عليه إلا أن يطلب من متابعيه الدعاء لهم في الثالث من أكتوبر قائلا: "أكثروا الدعاء في وقت الفجر إن ربنا ينجي والدي ووالدتي من الكرب والمرض ده.. حالتهم حرجة جدا في المستشفى والأكسجين منخفض جدا.. ادعولهم يا جماعه بالشفاء العاجل من فضلكم".

ظل والديه يقومان الفيروس لعدة أيام إلى أن استسلم والده للفيروس وفارق الحياة في السادس من شهر أكتوبر الجاري، وقام بدفن والده في مدافن أسرته في محافظة بورسعيد، وظلت والدته الدكتورة عايدة عبدالحافظ محمد يعقوب رغم رحيل سندها في الحياة تقاوم الفيروس اللعين ونقلت للعناية المركزة أكثر من مرة بسبب قلة الأكسجين في جسدها إلى أن قابلت ربها خلال الساعات الماضية.

يذكر أن الشاعر أحمد فايز من الشعراء الواعدين، سبق وتعاون مع كبار رموز الاغنية المصرية أمثال محمد منير وهشام عباس وعلى الحجار، ومن أشهر أغنياته أنا منك اتعلمت مع محمد منير التي طرحت عام 2015 وحققت نجاحًا كبيرًا، وأغنية "سوا" مع الفنان هشام عباس التى كانت لصالح المعهد القومى للأورام وهي من ألحان معتز أمين وتوزيع أسامة سامي.