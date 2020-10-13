قائد القوات الجوية: نواكب التسليح بأحدث ما تمتلكه الجيوش

قال الفريق محمد عباس حلمي، قائد القوات الجوية، إن كل الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ومنها القوات الجوية، موضحا أنها شهدت في السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في منظومات التسليح، بانضمام العديد من الطائرات الحديثة، لتواكب أحدث ما تمتلكه الجيوش، وليبقى بفضل الله لجيش مصر العظيم قوات جوية قادرة على الوصول لأبعد مدى لمجابهة ما يهدد أمن مصر القومي.

وأضاف قائد القوات الجوية، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، بمناسبة العيد الـ88 للقوات الجوية، والذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام، أن من أهم النتائج والدروس المستفادة من انتصارات أكتوبر المجيدة أن انتهجت قواتنا المسلحة وبتوجيهات من القيادة السياسية مبدأ التنوع في مصادر التسليح.

وأضاف الفريق محمد عباس حلمي، أنه لتهيئة أنسب الظروف لعمل الطائرات الحديثة بقواتنا الجوية، شهدت برامج التأهيل والتدريب، والإمكانيات الفنية والإدارية تطويراً هائلاً، بتناسب مع ما تم تدبيره، ويلائم التحديات والتهديدات المنتظرة.

وتابع: "وللمزيد من اكتساب، وتبادل الخبرات والمهارات؛ فقد تم الاشتراك مع الدول الشقيقة والصديقة في العديد من التدريبات المشتركة داخل وخارج أرض الوطن".

وأوضح أنه بالتزامن مع ما يتم من تطوير لإمكانيات القوات الجوية وما يتطلبه من جهود من جميع أبنائها وتستمر القوات الجوية بالاشتراك مع باقي أسلحة القوات المسلحة في القيام بواجبها تجاه مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود على مدار الساعة، لتحيا مصر آمنة مطمئنة بإذن الله، ولتبقى ذكرى نصر أكتوبر برهانا حيا ومتجددا على شموخ قواتنا المسلحة، وشجاعة وتضحيات أبطالها، ورمزا لعظمة مصر وصلابة إرادتها وعزيمة شعبها.

وتابع: "وفي هذا اليوم الخالد، دائما نتذكر بكل العرفان، شهدائنا الذين لم يبخلوا بأرواحهم في سبيل غدا أفضل لنا جميعا، ونجدد عهدنا لشعب مصر العظيم أن نكون على أهبة الاستعداد في كل وقت وحين، نبذل العرق، مضحين بأرواحنا لحفظ أمن واستقرار الوطن.

واختتم قائد القوات الجوية تصريحاته في المؤتمر الصحفي، قائلاً: "حفظ الله مصر شعبا وجيشا وبلغنا جميعا ما نصبوا إليه من عزة، وأمن، ورخاء في ظل قيادتنا السياسية الرشيدة".