قطر معول هدم الدول العربية.. رفع السرية عن بريد هيلاري يفضح الدوحة

لم يمثل رفع السرية عن بريد هيلاري كلينتون فضيحة لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة بقدر ما هو فضيحة لقطر، التي سمحت بأن تكون معولا لهدم الوطن العربي، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، حيث أنه في التسريبات ارتبط اسم قطر بنشر الفوضى و زعزعة الاستقرار بدول المنطقة.

وأوضح التقرير، أنه كشفت رسائل بداخل إيميل هيلاري كلينتون، أماطت وزارة الخارجية الأمريكية السرية عنها، وهذه الرسائل يعود تاريخها إلى 2012 عن سعي قطر لتسليح ما يعرف بـ"المعارضة السورية" بالأسلحة الثقيلة، والتقت السفيرة الأمريكية لدى الدوحة "سوزان ليلى زيادة" برئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم.

وأشار التقرير، إلى أن هيلاري كلينتون اجتمعت أيضًا مع خالد العطية وزير الدفاع القطري لمناقشة مسألة تسليح "المعارضة السورية" بالعتاد الثقيل، ولفتت الرسالة إلى ضرورة حصول الدوحة على دعم أمريكي في الأمم المتحدة للتغطية على عملية التسليح، وتشكلت ما عرف بـ"المعارضة السورية من متشددين وإرهابيين موالين لتنظيم القاعدة.

ومع كل بريد جديد يظهر للنور، يتجلى دور قطر الحقيقي في هدم وتدمير الدول، وكان بريد إلكتروني لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، كشف ارتباط الوزيرة الوثيق بقناة "الجزيرة"، ومحاولة استغلالها في نشر الفوضى بمنطقة الشرق الأوسط، حيث زارت "كلينتون" قناة "الجزيرة" في مايو 2010

واجتمعت كلينتون مع مدير الشبكة وضاح خنفر، وتلا ذلك لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة، حيث جرت مناقشة زيارة وفد منها إلى واشنطن في منتصف مايو من ذات العام، وتوّجت هذه الاجتماعات بلقاء مع رئيس وزراء قطر السابق حمد بن جاسم آل ثاني.