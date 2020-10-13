أستاذ صحة عامة: الوفيات الناجمة عن الإغلاق الاقتصادي تفوق ضحايا كورونا

قال الدكتور عبداللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، إن الوفيات الناجمة عن الإغلاق الاقتصادي أكبر من الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فإحدى المنظمات العالمية العاملة في مجال توزيع الغذاء، كشفت أن الإغلاق تسبب في وفاة 12 ألف شخص يوميا، وهذا يفوق عدد وفيات كورونا.

وأضاف "المر"، خلال مداخلة هاتفية على شاشة "extra news"، أن هناك إعلانا وقع عليه نحو 10 آلاف من أطباء الصحة العامة، ونحو 15 طبيبا إكلينيكيا و300 ألف مواطن من المهتمين بالشأن العام، طالبوا فيه الحكومات ألا تطبق الإغلاق الاقتصادي الذي حدث في الشهور الماضية، لأنه تسبب في عدد وفيات أكثر من عدم الإغلاق.

وأوضح أستاذ الصحة العامة بجامعة الزقازيق، أن منظمة اليونيسيف قالت إن نحو 170 مليون طفل وصلوا إلى حد الفقر المدقع، وهذا يؤثر بشكل كبير في الوفيات الناجمة عن الإغلاق، مشددا على أن تدهور الاقتصاد يؤثر على الوفيات.

وكشف استطلاع للرأي، نُشرت نتائجه أمس الإثنين، أن غالبية الكنديين يدعمون إغلاق الشركات غير الأساسية في ضوء الزيادات الأخيرة في حالات "كوفيد-19" في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "نانوس" للأبحاث، وشمل 1003 كنديين، والذي جرى بتكليف من شبكة "سي تي في نيوز" الإخبارية الكندية، أن سبعة من كل 10 مشاركين، ذكروا أنهم يدعمون كلياً أو إلى حد ما، إغلاق الأعمال غير الأساسية، مثل الصالات الرياضية وأماكن العبادة، والسماح فقط للمطاعم بتقديم وجبات سريعة نظرا للزيادة المفاجئة في الحالات.