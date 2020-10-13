5 أسرار في تسريبات كلينتون تفضح الإخوان.. "منها السعي لتفكيك الشرطة"

باتت رسائل وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، حديث الساعة في العالم كله، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع السرية عن ملف قضية "كلينتون" التي تتعلق برسائل البريد الإلكتروني، خلال فترة عملها داخل البيت الأبيض.

التسريبات الجديدة، أجابت عن العديد من علامات الاستفهام التي ظلت معلقة لفترة طويلة حول سر العلاقة التي جمعت جماعة الإخوان الإرهابية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية، أو بالأدق الحزب الديمقراطي الأمريكي.

وترصد "الوطن"، خلال السطور التالية، 5 أسرار جاءت بتسريبات هيلاري كلينتون، فضحت جماعة الإخوان الإرهابية، والتي جاءت كالتالي:

كلينتون تزور الجزيرة للاتفاق على خطة الربيع العربي

-زيارة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة إلى مقر قناة "الجزيرة" بقطر في شهر مايو 2010، واجتمعت مع مدير الشبكة وضاح خنفر في عشاء خاص، وبعدها عقدت لقاء مع أعضاء مجلس إدارة القناة، وتم عقد اتفاق بينهم، وتم الكشف بعد 6 شهور فقط عن هذا الاتفاق الذى يقضى بإشعال الفتن فى الدول العربية ودعم ثورات الربيع العربي.

-ضخ 100 مليون دولار لإنشاء مؤسسة إعلامية تقودها جماعة الإخوان في المنطقة وبرعاية هيلاري والإدارة الأمريكية، وكان سيقود المؤسسة وضاح بن خنفر، مدير شبكة الجزيرة السابق، وهو ما فشل بسبب نجاح ثورة 30 يونيو فى الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى وتنظيم الإخوان.

قطر ترغب في التدخل بالشأن المصري بدعم الاخوان ماليًا

-رغبة قطر في التدخل في الشأن المصري، عبر المال الذي يدعم نظام الإخوان الذي انقض على السلطة عقب الفوضى التي شهدتها دول عديدة بالمنطقة ومنها مصر وتونس عام 2011 والتي روج لها النظام القطري وكذلك إدارة أوباما على أنها "الربيع العربي".

-تفكيك المؤسسات الداخلية، تحت قيادة محمد مرسي، وإعادة هيكلتها تحت قيادة خبراء أمريكيين، حيث يتم إعادة هيكلة قوة الشرطة المصرية، بزعم أنها تدعم الأسس والمعايير الديمقراطية

-الولايات المتحدة دشنت صندوق الاستثمار المصري الأمريكي، بملغ 60 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع قطر التي اعلنت عن حزمة مساعدات بقيمة ملياري دولار لمصر، بهدف توفير فرص العمل والمساهمة في توسيع قطاع الأعمال التجارية الصغيرة من خلال زيادة الوصول إلى رأس المال وتعزيز القطاع الخاص، وجرى تعيين جيم هارمون، رئيساً للصندوق.

الكشف عن البريد الالكتروني لهيلاري كلينتون

وقبل 3 أسابيع فقط من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، كشف بريد إلكتروني مفرج عنه من وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، ارتباطها الوثيق بقناة الجزيرة القطرية الناطقة بالإنجليزية، عبر رسائل مع توني بورمان، المدير العام لقناة الجزيرة الإنجليزية.

وجاء في الرسائل المفرج عنها، أن هيلاري كلينتون علقت على الملاحظة المتعلقة بالمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية جوردون دوجويد، الذي أجرت معه القناة القطرية، مقابلة في المطار، وتم بثه عبر العديد من نشرات الأخبار خلال المساء.