خاف منه.. رضا حامد: عادل إمام طردني من مسرحية "بودي جارد" بعد 9 سنوات

كشف الفنان رضا حامد، تفاصيل طرد الزعيم عادل إمام له من مسرحية "بودي جارد"، بعد مشاركته في هذا العمل المسرحي لمدة تسعة أعوام.

وقال رضا حامد، في تصريحٍ لـ"الوطن"، إن عادل إمام اتخذ قرارًا بشكلٍ مفاجئ بطرده من المسرحية، قبل تسجيل النسخة التليفزيونية، وذلك رغم إشادة الجمهور به، بعد نهاية كل عرض، قائلًا: "طبيعة شخصية عادل إمام إنه مش عاوز حد ينور أكتر منه، ولازم أي حد معاه يكون نوره أقل عشان يحافظ على نجوميته".

وأضاف: "كنت بعمل حالة مختلفة في المسرح وبكون مصهلل.. كان وجودي مفيد له في هذه الفترة"، موضحًا أنه اتخذ قرارًا مفاجئًا بطرده قبيل تسجيل المسرحية تليفزيونيًا: "قالي مش عاوز حد على الشريط يضحك أكتر مني".

وأشار رضا حامد إلى أن عادل إمام أبلغه بعدم تعاونه معه مجددًا في السينما، بعد "طيور الظلام" الذي عُرض عام 2002، إذ قال له: "شوف حالك بعيد عني"، على الرغم من أنه كان يُشارك في مسرحية "بودي جارد" في الوقت نفسه.

وأكد أن دوره في "بودي جارد"، لم يشغله أحد بعده: "عزت أبو عوف قال لي تعبير وقتها جميل جدًا.. قال لي أنت يا رضا بعد ما سيبت المسرحية بقى فيه حفرة ماحدش عارف يسدها.. عشان كده ماحدش عارف ييجي مكانك والدور اتحذف نهائي"، لافتًا إلى عدم تدخل أي فنان في أزمته مع عادل إمام: "الزعيم كلمته هي الأولى والأخيرة".

وأوضح أنه بدأ يُشارك في أعمالٍ بعيدًا عن عادل إمام، وكان أول أفلامه بعد هذه الواقعة، هو فيلم "صايع بحر" للفنان أحمد حلمي، الذي عُرض عام 2004،: "بدأ اسمي يكبر تاني في السينما والناس تعرفني وبدأت اشتغل كويس.. عمري ما أصبت باليأس إطلاقًا".

وكشف المخرج رامي إمام نجل الفنان عادل إمام، مطلع العام الجاري، موعد عرض مسرحية بودي جارد، التي لم تنل حظها من المشاهدة التليفزيونية، طيلة العِقد الماضي.

وأعلن "إمام" اقتراب عرض المسرحية على شاشة التليفزيون الفترة المقبلة، نافيًا ما تردد من أقاويل عن أنها ممنوعة من العرض.

جاء رد رامي إمام، عقب حديث المتابعين له عن المسرحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طلب منه أحدهم أن يشاهدها، قائلًا: "طب أنا عايز اتفرج على بودي جارد"، فيما سأله آخر: "بما إنك جبت سيرة مسرحية بودي جارد هي ليه ممنوعة من العرض وملهاش أي أثر على يوتيوب؟".

وقال المخرج المصري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "قريب إن شاء الله.. هي مش ممنوعة.. هي المفروض تنزل تليفزيون قريب".

يذكر أن مسرحية بودي جارد، من بطولة الفنان عادل إمام، وشيرين سيف النصر، ومصطفى شعبان، ورغدة، ومحمد أبو داوود، وعزت أبو عوف، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج رامي إمام، وعرضت في الفترة من بين عامي 1999 و2010.